Три испанских футболиста получили по 38 лет за изнасилование несовершеннолетней

Бывшие игроки испанской «Андрадины» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво осуждены за изнасилование несовершеннолетней, сообщает АР. Каждый из них получил тюремный срок в 38 лет.

Сообщается, что ни один из обвиняемых не признал свою вину. Пока неизвестно, будут ли они подавать апелляцию. Все трое были признаны виновными в сексуальном насилии по отношении к 15-летней девочке в 2017 году на съемной квартире.

Футболисты, выступавшие ранее в клубе четвертого дивизиона «Андрадина», утверждают, что не знали о реальном возрасте девочки, думая, что она старше. Также они утверждают, что они не вступали с ней в какие-либо сексуальные отношения.