Три игрока «Барселоны» отказываются от снижения зарплаты
Вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Клеман Лангле и полузащитник Френки де Йонг отказались идти на снижение зарплаты в «Барселоне», сообщает Catalunya Rаdio.
По данным источника, футболисты не стали во второй раз соглашаться о снижении зарплаты на фоне пандемии коронавируса. Остальные игроки и персонал согласились.
После 6-и туров «Барселона» находится на девятом месте с семью очками в активе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.