Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Три игрока «Барселоны» отказываются от снижения зарплаты

12:00
Теги:

Вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Клеман Лангле и полузащитник Френки де Йонг отказались идти на снижение зарплаты в «Барселоне», сообщает Catalunya Rаdio.

По данным источника, футболисты не стали во второй раз соглашаться о снижении зарплаты на фоне пандемии коронавируса. Остальные игроки и персонал согласились.

После 6-и туров «Барселона» находится на девятом месте с семью очками в активе.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир