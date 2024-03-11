Анчелотти: «У Гюлера большое будущее в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника «сливочных» Арды Гюлера в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:0).

В компенсированное время встречи 19-летний хавбек забил свой дебютный мяч за испанскую команду.

«У него большой талант. Его гол был очень хорош, он забил нерабочей ногой. У Гюлера большое будущее здесь, мы уверены в этом», — приводит слова Анчелотти Marca.

За «Реал» Гюлер сыграл 6 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт турецкого футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.