Дмитрий Кузнецов: «Поменялся футболками с Гвардиолой на барселонском дерби. Интересно, сколько она сейчас стоит?»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал, как раздарил все футболки, которые у него были.

— Что вспоминается о Гвардиоле-игроке? Ты же много раз против него играл — и как раз в центре поля.

— Очень техничный и умный футболист. Много не бегал, но всегда был в нужном месте. Неформально мы с ним не общались, но у меня была его майка, которыми мы поменялись на дерби. И подарил ее потом Карсаку, Диме Карсакову (автору победного гола ЦСКА в ворота «Барселоны» в матче квалификации Лиги чемпионов 1992 года. — Прим. И.Р.). Третий номер! Интересно, сколько она сейчас стоит, ха-ха!

— Ты рассказывал, что все футболки раздарил.

— У меня ни одной не осталось. Вообще! Цель собирать не ставил, считал, что меня и без футболок знать должны, и это, грубо говоря, лишний хлам в квартире, комнату ими занимать. Ну, висят и висят — вон, на фотографиях все есть!

— Майку Бебето, которую получил от него на ЧМ-94, бразильцу из Тулы Карлосу подарил?

— Да, торпедовскому. Он чуть не заплакал. «На, — говорю, — это тебе, друг мой». Он берет, смотрит — и офигевает. Бебето!

— А чемпионскую в ЦСКА кому?

— Товарищу одному, с которым уже не поддерживаю отношений, — сказал Кузнецов «СЭ».

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