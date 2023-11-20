Травма Гави может оказаться серьезной

Гави может выбыть на длительный срок из-за травмы колена

Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии в рамках отбора на Евро-2024, сообщает El Partidazo de COPE.

На 26-й минуте 19-летний хавбек покинул поле из-за боли в колене. После предварительного медицинсого обследования выяснилось, что травма могла оказаться серьезной. Более точная информация появится в ближайшие дни.

Гави принял участие в 15 матчах «Барселоны» в этом сезоне, записав в свой актив два забитых мяча и один ассист.