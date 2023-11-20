Гави из-за травмы может пропустить 6-8 месяцев. Полузащитник рискует не поехать на Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави порвал крестообразную связку в матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии (3:1), сообщает Diario AS.

По сведениям источника, 19-летний испанец из-за травмы рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.