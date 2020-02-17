«Тоже удачный день». Лопырева поздравила Смолова с голом «Реалу»

Посол ФИФА, телеведущая и модель Виктория Лопырева поздравила своего бывшего парня и нападающего «Сельты» Федора Смолова с дебютным голом за испанскую команду. Форвард отличился в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1, второй тайм).

— Вот, у него тоже удачный день, — написала Лопырева в своем Twitter. — Молодчина!