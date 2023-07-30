Товарищеский матч «Реал» — «Барселона» в США посетило более 82 тысяч зрителей

«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Реал» (3:0).

Встреча прошла на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, США. Игру посетили 82 026 зрителей при вместимости арены 80 тысяч на матчах НФЛ. Это рекорд по посещаемости эль-класико в США, а также рекорд для футбольных матчей на AT&T Stadium.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».