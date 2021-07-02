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Тони Кроос объявил о завершении международной карьеры

15:19
Тони Кроос. Фото Reuters
Тони Кроос. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос в своем Instagram сообщил о завершении международной карьеры.

«Провел за сборную Германии 106 игр. Конечно, хотелось выиграть чемпионат Европы, это серьезный турнир. Давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что дорога на ЧМ для меня закрыта. Главная причина: хочу помочь «Реалу» выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время. У меня будет больше времени отдохнуть, взять лишнюю паузу, чего не мог позволить себе на протяжении последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность — Йоахиму Леву», — написал Кроос.

Футболист играл за сборную Германии с 2010 года. Он является чемпионом мира 2014 года. Кроме того, он брозовый призер ЧМ-2010 и два раза занимал третье место на чемпионатах Европы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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