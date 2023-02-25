Тибо Куртуа вспомнил об игре за «Атлетико»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об отношении к «Атлетико», за который выступал с 2011 по 2014 год на правах аренды.

«Я провел три сезона в составе «Атлетико». Это были важные годы в моей жизни, сейчас я в лучшей команде планеты. Я всегда буду желать «Атлетико» только наилучшего», — цитирует Куртуа Diario AS.

Вместе с «Атлетико» Куртуа выиграл четыре трофея. В «Реал» футболист перешел в 2018 году.