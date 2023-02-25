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Сегодня, 13:15

Тибо Куртуа вспомнил об игре за «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об отношении к «Атлетико», за который выступал с 2011 по 2014 год на правах аренды.

«Я провел три сезона в составе «Атлетико». Это были важные годы в моей жизни, сейчас я в лучшей команде планеты. Я всегда буду желать «Атлетико» только наилучшего», — цитирует Куртуа Diario AS.

Вместе с «Атлетико» Куртуа выиграл четыре трофея. В «Реал» футболист перешел в 2018 году.

Тибо Куртуа
ФК Атлетико
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И В Н П +/- О
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
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 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
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 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
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Севилья – Осасуна
 - : -
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Вильярреал – Хетафе
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 15
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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Атлетико

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И К Ж
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Бетис

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