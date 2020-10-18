Тибо Куртуа — о поражении «Реала» от «Кадиса»: «Проигрывать всегда полезно»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
— Проигрывать всегда полезно, — приводит Goal.com слова Куртуа. — Поражения оказывают пробуждающий эффект, заставляют вернуться к работе, осознать, в чем команда была плоха и что нужно улучшить. В первом тайме мы играли ужасно. Мне приходилось часто вступать в игру, наши футболисты не выигрывали индивидуальные единоборства. Соперник был лучше нас во всем.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.