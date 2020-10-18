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Тибо Куртуа — о поражении «Реала» от «Кадиса»: «Проигрывать всегда полезно»

09:15
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

— Проигрывать всегда полезно, — приводит Goal.com слова Куртуа. — Поражения оказывают пробуждающий эффект, заставляют вернуться к работе, осознать, в чем команда была плоха и что нужно улучшить. В первом тайме мы играли ужасно. Мне приходилось часто вступать в игру, наши футболисты не выигрывали индивидуальные единоборства. Соперник был лучше нас во всем.

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