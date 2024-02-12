Симеоне поделился мнением о календаре ла лиги перед игрой с «Интером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Севильи» (0:1) в чемпионате Испании высказался о календаре команды. Он отметил, что горд тем, как выступает его команда.

«Мы должны набраться терпения, воспользоваться этой неделей, у нас есть еще немного времени [перед Лигой чемпионов]. «Интер» играет в пятницу, а мы в субботу, но благодаря ла лиге и федерации у нас все спокойно, — цитирует Симеоне AS.

«Атлетико» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» 20 февраля.

«Атлетико» сохраняет 4-е место в турнирной таблице ла лиги (48 очков). «Севилья» после этой игры с 23 очками идет на 15-й позиции.