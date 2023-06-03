Кубо: «Двери «Реала» для меня закрыты»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо опроверг слухи о возможном переходе в «Реал».

«Я игрок «Сосьедада», двери «Реала» для меня закрыты. Я хочу стать звездой в Лиге чемпионов и сделать имя «Сосьедада» особенным в Европе», — цитирует футболиста Carrusel Deportivo.

В этом сезоне «Реал Сосьедад» обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

21-летний хавбек провел 34 матча в прошедшем сезоне, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.