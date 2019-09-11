Сын Месси развивает огромную скорость на поле. Он обгонит отца?

Супруга нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила в Instagram видео того, как средний сын пары 6-летний Тьяго умело наносит удары по футбольным воротам.

Помио Тьяго чета воспитывают еще двух сыновей: Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018).

Из инстаграма Антонеллы Рокуццо pic.twitter.com/XZBjoceSe5 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 11, 2019

Из инстаграма Антонеллы Рокуццо pic.twitter.com/nB1f3YjKxP — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 11, 2019

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