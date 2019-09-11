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Новости   //    Футбол   //    Испания

Сын Месси развивает огромную скорость на поле. Он обгонит отца?

13:45
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Супруга нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила в Instagram видео того, как средний сын пары 6-летний Тьяго умело наносит удары по футбольным воротам.

Помио Тьяго чета воспитывают еще двух сыновей: Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018).

Чемпионат Испании: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирная таблица

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