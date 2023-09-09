«Реал Сосьедад» выразил поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Марокко

«Реал Сосьедад» опубликовал заявление после землетрясения в Марокко.

«Клуб хочет показать свою поддержку и солидарность всем жертвам землетрясения, которое затронуло Марокко за последние несколько часов», — говорится в заявлении.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.