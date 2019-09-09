Сусаэта продолжит карьеру в чемпионате Японии
16:10
Бывший полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаэта продолжат карьеру в чемпионате Японии. 31-летний испанец подписал контракт с клубом «Гамба Осака», сообщает официальный Twitter японской команды.
Сусаэта является воспитанником «Атлетика» и практически всю свою карьеру провел в клубе из Бильбао. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отметился голом и 4 результативными передачами.
Этим летом он получил статус свободного агента.
??? ??? ??? https://t.co/lycxcJnJVh #??? #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/NzAZrRCP17— ??? (@GAMBA_OFFICIAL) September 9, 2019
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