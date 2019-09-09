Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Сусаэта продолжит карьеру в чемпионате Японии

16:10
Теги:

Бывший полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаэта продолжат карьеру в чемпионате Японии. 31-летний испанец подписал контракт с клубом «Гамба Осака», сообщает официальный Twitter японской команды.

Сусаэта является воспитанником «Атлетика» и практически всю свою карьеру провел в клубе из Бильбао. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отметился голом и 4 результативными передачами.

Этим летом он получил статус свободного агента.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир