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Суарес высказался о том, когда Месси может завершить карьеру

23:01
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова капитана и нападающего каталонцев Лионеля Месси о том, что приближается момент, когда аргентинец уйдет из футбола, сообщает Mundo Deportivo.

32-летний Месси ранее в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

— Я думаю, что его неправильно поняли, — цитирует Суареса Mundo Deportivo. — Во-первых, вы должны понимать, что Месси только что получил новый «Золотой мяч». В то время, когда он был счастлив и взволнован, потому что он такой же человек, как и мы. Я думаю, что Лео будет еще долго играть.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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