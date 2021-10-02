Суарес не праздновал гол в ворота «Барселоны»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил гол в ворота «Барселоны» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Он не праздновал мяч в ворота своей бывшей команды.
Уругваец отличился на 44-й минуте. По ходу игры «Атлетико» ведет 2:0.
34-летний Луис Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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