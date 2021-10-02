Реакция Кумана на гол Суареса в ворота «Барселоны»
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил гол в конце первого тайма матча 8-го тура чемпионата Испании в ворота «Барселоны». Уругваец впервые забил в ворота своей бывшей команды. Это его второй матч против нее с момента ухода летом 2020 года.
Главный тренер «Барсы» Роналд Куман, который и вынудил Суареса уйти из клуба, эмоционально отреагировал на удачное действие форварда.
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