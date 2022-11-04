Суарес может вернуться в чемпионат Испании

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес может продолжить карьеру в Испании. В услугах бывшего форварда «Барселоны» и «Атлетико» заинтересована «Севилья», сообщает Sportbild.

Руководство испанского клуба считает, что игрок такого уровня может помочь команде в тяжелой ситуации. Клуб из Севильи занимает 18-е место после 12 сыгранных туров в чемпионате Испании.

Текущий контракт 35-летнего уругвайца с «Насьоналем» рассчитан до конца декабря. В скором времени нападающий станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что по завершении контракта Суарес планирует присоединиться к «Лос-Анджелес Гэлакси».