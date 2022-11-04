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Сегодня, 11:00

Кроос примет решение относительно своей карьеры в первые месяцы 2023 года

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится с решением относительно своей карьеры в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, в «Реале» уже подготовили контракт на случай, если хавбек решит отыграть за мадридский клуб еще один сезон. Отмечается, что решение зависит только от Крооса. Ожидается, что ключевыми для решения хавбека о продолжении или завершении карьеры станут первые месяцы 2023 года.

32-летний присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за испанский клуб 382 матча, забил 25 мячей и отдал 86 результативных передач.

Срок действующего контракта немца истекает в июне 2023 года.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
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