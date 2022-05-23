«Барселона» готова заплатить «Лидсу» за Рафинью 45 миллионов евро

«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за переход вингера «Лидса» Рафинью. Испанский клуб может отдать за 25-летнего бразильца 45 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Главный тренер каталонцев Хави лично заинтересован в переходе игрока.

Если бы «Лидс» по итогам сезона вылетел из АПЛ в чемпионшип, то сумма отступных за него составила бы 25 миллионов.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.