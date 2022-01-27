Хави хочет, чтобы «Барселона» купила форварда и вингера в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы каталонский клуб приобрел форварда и вингера в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, 42-летний испанец сообщил руководству каталонского клуба о своих пожеланиях и будет доволен, если «Барселона» усилит хотя бы одну из этих позиций.

Отмечается, что Хави также хотел бы видеть в «Барсе» нового крайнего защитника, но для него усиление этой позиции является менее важным.

Директор каталонцев Матеу Алемани и другие менеджеры хотят помочь тренеру и намерены подписать и форварда, и вингера, но осознают финансовые трудности клуба.