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Сегодня, 12:21

Будущее Дембеле в «Барселоне» может решиться в ближайшие часы

«Барселона» не планирует увеличивать предложение по контракту Дембеле
Карен Саркисян
Корреспондент

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле может решиться в ближайшие час, сообщает Diario Sport.

По информации источника, будущее 24-летнего француза зависит от него и его агента Муссы Сиссоко, который провел встречу с главным тренером «Барселоны» Хави.

В разговоре с тренером Сиссоко заявил, что единственное желание его клиента — продлить контракт с каталонским клубом.

Несмотря на это, «Барса» не планирует увеличивать предложение по новому соглашению, которое уже давно поступило нападающему.

Каталонцам хотят, чтобы Дембеле продлил контракт или покинул клуб в зимнее трансферное окно, так как иначе они не смогут приобрести форварда «Ювентуса» Альваро Морату и защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dembele-o-desatasca-o-encalla-mercado-fc-barcelona-morata-13154608
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