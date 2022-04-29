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Сегодня, 15:44

Диего Симеоне высказался о ситуации Гризманна в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает по поводу выступления Антуана Гризманна в этом сезоне. После возвращения в мадридский клуб из «Барселоны» француз не может набрать оптимальную форму.

«Несомненно, Гризманн сможет выбраться из ситуации, в которую попал. Он является одним из лучших футболистов в мире, ему нужно вновь забить гол, чтобы вернуть себе уверенность», — сказал Симеоне на своей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» придется заплатить 40 миллионов евро, чтобы удержать 31-летнего форварда после этого лета.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Антуан Гризманн
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
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Реал – Эспаньол
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Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
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Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
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Хетафе – Бетис
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 27 2 2
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