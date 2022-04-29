Диего Симеоне высказался о ситуации Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает по поводу выступления Антуана Гризманна в этом сезоне. После возвращения в мадридский клуб из «Барселоны» француз не может набрать оптимальную форму.

«Несомненно, Гризманн сможет выбраться из ситуации, в которую попал. Он является одним из лучших футболистов в мире, ему нужно вновь забить гол, чтобы вернуть себе уверенность», — сказал Симеоне на своей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» придется заплатить 40 миллионов евро, чтобы удержать 31-летнего форварда после этого лета.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.