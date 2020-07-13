«Сосьедад» обыграл «Вильярреал», «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом»

«Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

На голы Виллиана Жозе и Диего Льоренте хозяева ответили точным ударом Санти Касорлы.

После этого матча «Сосьедад» с 54 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Вильярреал» с 57 очками — на пятой строчке.

В другом матче тура «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0), команды занимают шестое и 17-е места соответственно.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 1:2 (0:0)

Голы: Виллиан Жозе, 61 (0:1). Льоренте, 75 (0:2). Касорла, 85 (1:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Морено, Пау Торрес, Касорла, Мойсес Гомес (Сориано, 62), Тригерос (Баэна, 76), Замбо, Онтиверос (Марио Гаспар, 89), Ниньо (Чиквуэзе, 46).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль (Айен Муньос, 86), Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субименди, Эдегор (Субельдия, 65), Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 46), Барренечеа (Порту, 53).

Предупреждения: Мерино, 2. Онтиверос, 35. Тригерос, 36. Ле Норман, 70.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

13 июля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Алавес» — «Хетафе» — 0:0

«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Марин, Агиррегабирия (А.Б.Родригес, 89), Томас Пина (Камараса, 81), Гарсия, Хоселу, Лукас (Сайнс, 89), Мендес, Берк (де ла Фуэнте, 74).

«Хетафе»: Сория, Даконам, Кабако (Фажр, 90+6), Оливера, Кукурелья (Ндиай, 90+2), Тимор, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина, Хасон (Дуро, 83), Мата (Пулоло, 90+6).

Предупреждения: Кукурелья, 12. Агиррегабирия, 21. Мата, 35. Гарсия, 56. Лагуардия, 75. Эли, 82.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

13 июля. Витория. Стадион «Мендисорроса».