Смолов в стартовом составе «Сельты» на матч против «Севильи»

Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает клубная пресс-служба. Российский форвард Федор Смолов выйдет с первых минут у клуба из Виго.

Встреча пройдет на домашнем стадионе «Сельты» в Виго, начало — в 20.30 (мск).

Стартовый состав «Сельты»: Бланко — Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо — Йокушлу, Бельтран, Рафинья — Мендес, Аспас, Смолов.

Стартовый состав «Севильи»: Вацлик — Гомес, Эскудеро, Карлос, — Хордан, Хесус Навас, Режес, Васкес — Эн-Несири, Сусо, Окампос.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Сельта» — «Севилья».

Сегодня, 9 февраля, Смолову исполнилось 30 лет.