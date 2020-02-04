Смолов назвал главную проблему российских футболистов

Во вторник «Сельта» представила своего новичка Федора Смолова на официальной презентации.

30 января 29-летний Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива».

— Первое, ты должен знать английский, чтобы общаться с другими людьми за пределами своей страны, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram «Сельты». — Это большая проблема российских футболистов, они не знают английский достаточно хорошо, они находятся в «теплой ванной» и боятся уезжать из России. Я же могу отвечать только за себя. Горд, что перешел сюда, и благодарен клубу за эту возможность.

Какой футбол мне больше подходит испанский или английский? Мне больше подходит испанский футбол. В Англии он силовой и атлетичный, а в Испании более техничный, все пытаются играть в атаку. Поэтому я выбираю испанский футбол.

Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту»