СМИ: у Черышева травма крестообразной связки колена

Нападающий "Валенсии" и сборной России Денис Черышев получил травму крестообразной связки колена, утверждает Football Espana. В понедельник "летучие мыши" на своем официальном сайте сообщили, что 28-летний россиянин повредил связочную капсулу правого колена, а также получил перелом плато большеберцовой кости.

Черышев травмировался в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) - он был заменен на 34-й минуте встречи. Россиянин выбыл до конца сезона.

🚑 @Cheryshev sufre una fractura de la meseta tibial en su rodilla derecha



❌ Se pierde lo que resta de temporada pic.twitter.com/fV4oRl9Tew – El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Черышев провел 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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