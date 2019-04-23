16:29 | Футбол — Испания

СМИ: у Черышева травма крестообразной связки колена

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Нападающий "Валенсии" и сборной России Денис Черышев получил травму крестообразной связки колена, утверждает Football Espana. В понедельник "летучие мыши" на своем официальном сайте сообщили, что 28-летний россиянин повредил связочную капсулу правого колена, а также получил перелом плато большеберцовой кости

Черышев травмировался в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) - он был заменен на 34-й минуте встречи. Россиянин выбыл до конца сезона. 

В текущем сезоне Черышев провел 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. 

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