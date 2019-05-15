СМИ: будущее Семеду в "Барселоне" под вопросом

Защитник Нелсон Семеду планирует покинуть "Барселону". Как утверждает Marca, 25-летний португальский футболист не рассматривается тренерским штабом сине-гранатовых как игрок основного состава. У Семеду есть варианты с клубами из Италии и Англии, однако официальных предложений пока не поступало.

Возможный переход Семеду оценивается в 35 миллионов евро. Два года назад "Барселона" заплатила за его трансфер из "Бенфики" на 5 миллионов меньше. По данным издания, вероятность ухода Семеду более высока, чем у его основного конкурента Сержи Роберто, который является воспитанником каталонского клуба и четвертым капитаном "Барселоны".

В текущем сезоне Семеду провел 44 матча за "Барселону", в которых забил 1 гол.

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