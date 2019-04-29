Стала известна форма "Барселоны" на сезон-2019/20. Портал Footyheadlines опубликовал фотографию из фирменного магазина Nike в Австралии, где уже поступили в продажу футболки каталонцев.

Судя по всему, дизайнеры решили радикально поменять внешний вид формы. В следующем сезоне "Барса" будет играть в сине-гранатовой форме, но не в полоску, а в клетку. Ранее каталонцы решались только на незначительные изменения, выражавшиеся в количестве и толщине полос.

"Шашечная" расцветка - редкость в футболе. Самыми известными подобными формами являются футболки сборной Хорватии и португальской "Боавишты".

Официальная презентация формы "Барсы" должна состояться в мае, но фанаты уже выражают недовольство.

Разговоры о подобной расцветке ходили еще в прошлом году, но тогда болельщики решили, что это только первоначальный концепт.