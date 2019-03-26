СМИ: "Барселона" окончательно отказалась от Гризманна

"Барселона" больше не заинтересована в трансфере нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Руководство каталонского клуба считает, что несостоявшийся переход прошлым летом был единственным шансом для француза.

По информации Marca, трансфер Гризманна в это межсезонье мог обойтись "Барселоне" в 120 миллионов евро, тогда как через год сумма отступных за игрока составит 200 миллионов.

Как сообщает источник, главной целью каталонского клуба стал 21-летний форвард "Айнтрахта" Лука Йовича. Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль просматривал игрока на матче квалификации Евро-2020 между Сербией и Португалией. Потенциальный трансфер Йовича оценивается в 60 миллионов евро.