СМИ: "Барселона" готова продать Коутинью

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может покинуть клуб. Как утверждает Marca, каталонский клуб готов продать 26-летнего бразильца.

Сине-гранатовые разочарованы тем, что текущая форма Коутинью не соответствует ожиданиям, а также средствам, затраченным на его трансфер из "Ливерпуля". Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

Контракт Коутинью с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 140 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча за "Барселону", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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