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«Хетафе» победил «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

22:25
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«Хетафе» победил «Эспаньол» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Хетафе» дублем отметился Энес Юнал. В составе «Эспаньола» гол забил Серхи Гомес.

«Хетафе» набрал 6 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 14 очков и 12-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Хетафе» — «Эспаньол» — 2:1 (1:1)

Голы: Энес Юнал, 31 (1:0). Гомес, 38 (1:1). Энес Юнал, 56 (2:1).

«Хетафе»: Сория, Ньом (Куэнка, 81), Суарес, Даконам, Митрович, Акуругу (Сильва, 65), Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 81), Энес Юнал (Мата, 77), Поведа.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Дардер (Эррера, 46), Мелендо (Лорен Морон, 46), Морланес (Баре, 72), Меламед (Пуадо, 63), Алейш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 90), Димата.

Предупреждения: Митрович, 13. Энес Юнал, 21. Дардер, 27. Даконам, 62. Максимович, 66. Пуадо, 69. Сильва, 70. Педроса, 88. Суарес, 90+2. Баре, 90+4. Мата, 90+7.

Судья: Муньис Руис (Испания).

31 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Хетафе — Эспаньол

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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