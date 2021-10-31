«Хетафе» победил «Эспаньол» в матче чемпионата Испании
«Хетафе» победил «Эспаньол» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Хетафе» дублем отметился Энес Юнал. В составе «Эспаньола» гол забил Серхи Гомес.
«Хетафе» набрал 6 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 14 очков и 12-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Хетафе» — «Эспаньол» — 2:1 (1:1)
Голы: Энес Юнал, 31 (1:0). Гомес, 38 (1:1). Энес Юнал, 56 (2:1).
«Хетафе»: Сория, Ньом (Куэнка, 81), Суарес, Даконам, Митрович, Акуругу (Сильва, 65), Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 81), Энес Юнал (Мата, 77), Поведа.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Дардер (Эррера, 46), Мелендо (Лорен Морон, 46), Морланес (Баре, 72), Меламед (Пуадо, 63), Алейш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 90), Димата.
Предупреждения: Митрович, 13. Энес Юнал, 21. Дардер, 27. Даконам, 62. Максимович, 66. Пуадо, 69. Сильва, 70. Педроса, 88. Суарес, 90+2. Баре, 90+4. Мата, 90+7.
Судья: Муньис Руис (Испания).
31 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
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