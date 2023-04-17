Симеоне прокомментировал результаты «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает о результатах «Барселоны» в этом сезоне.

«Как показали результаты, в этом сезоне «Барселона» превосходит всех в лиге, но сейчас в команде много травмированных, в двух последних матчах она сыграла вничью. Наше сегодняшнее выступление внушает мне оптимизм», — цитирует Mundo Deportivo Симеоне.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, обгоняя «Атлетико» на 13 очков. 23 апреля каталонцы сыграют с мадридцами в матче чемпионата Испании.