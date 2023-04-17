Серхи Роберто может пропустить из-за травмы больше месяца

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может пропустить значительное время из-за травмы, сообщает As.

По сведениям источника, у 31-летнего испанца диагностирован разрыв мышцы бедра, из-за которого он может пропустить больше месяца. Игрок на днях пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне Серхи Роберто провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.