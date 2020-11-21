«Севилья» перед игрой с «Краснодаром» победила «Сельту»
«Севилья» обыграла «Сельту» (4:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
При счете 2:2 хозяев на 85-й минуте вывел вперед Серхио Эскудеро. Затем еще один мяч провел Мунир Эль-Хаддади.
«Севилья» набрала 13 очков и занимает седьмое место. Команда 24 ноября сыграет матч Лиги чемпионов против «Краснодара». «Сельта» на 19-й позиции — семь очков.
Чемпионат Испании. Ла лига
10-й тур
«Севилья» — «Сельта» — 4:2 (2:2)
Голы: Кунде, 5 (1:0). Аспас, 10 (1:1). Нолито, 36 (1:2). Эн-Несири, 45+3 (2:2). Эскудеро, 85 (3:2). Эль-Хаддади, 87 (4:2).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Акунья (Эскудеро, 33), Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Оливер Торрес (де Йонг, 68), Хоан Хордан (Оскар Родригес, 81), Окампос (Идрисси, 81), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 68).
«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду (Араухо, 41), Суарес, Тапия (Родригес, 88), Нолито (Окай Йокушлу, 68), Аспас, Мина, Мендес.
Предупреждения: Хесус Навас, 2. Суарес, 54. Мальо, 72. Эскудеро, 73.
Судья: Сото Градо.
21 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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