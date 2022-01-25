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Сегодня, 20:32

Дембеле хочет лично встретиться с Лапортой

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Как сообщает Sport.es, футболист хочет смягчить возникшую напряженность между ним и «Барселоной». По данным СМИ, 24-летний француз не хочет уходить этой зимой.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение расчитано до 30 июня 2022 года.

Нападающий в текущем сезоне сыграл за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dembele-quiere-cara-cara-laporta-13148162
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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