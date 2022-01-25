Дембеле хочет лично встретиться с Лапортой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Как сообщает Sport.es, футболист хочет смягчить возникшую напряженность между ним и «Барселоной». По данным СМИ, 24-летний француз не хочет уходить этой зимой.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение расчитано до 30 июня 2022 года.

Нападающий в текущем сезоне сыграл за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.