«Севилья» отказалась продавать Кунде в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро

Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал о том, как клуб отклонил предложение в размере 55 миллионов евро по защитнику Жюлю Кунде от «Манчестер Сити» прошлым летом.

— Мы взвесили все «за» и «против», и решили отклонить предложение «Манчестер Сити», — приводит Eldesmarque слова Мончи. — Оно было потрясающим, очень хорошим, но не совпало с нашими запросами. Возможно, предложение было близко к тому, сколько Жюль стоит сейчас, но нам надо понимать, чего нам может стоить продажа такого футболиста. В этом и заключается сложность работы спортивного менеджера.

В сезоне-2020/21 Кунде провел за «Севилью» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 40 миллионов евро.