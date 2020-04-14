«Севилья» хочет подписать вратаря сборной Сербии

«Севилья» намерена укрепить позицию вратаря, когда откроется трансферное окно. Одним из главных кандидатов является голкипер «Реймса» Предраг Райкович, утверждает AS со ссылкой на TF20.

Спортивный директор «Севильи» следил за 24-летним Райковичем еще когда он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива.

В нынешнем сезоне Райкович сыграл в 27 из 28 матчах лиги 1, 12 раз отстояв на ноль. В остальных играх серб пропустил только 18 мячей. Примечательно, что за весь чемпионат «Реймс» лишь однажды пропустил больше двух голов — как раз тогда, когда в воротах не было Райковича.