"Севилья" – "Барселона": фрибеты от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В субботу, 23 февраля "Севилья" и "Барселона" проведут матч 25-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет в Севилье. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Безусловным фаворитом матча являются гости. Коэффициент на победу "Севильи" в БК "Лига Ставок" составляет 3,6. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 3600 рублей. При этом коэффициент на победу каталонцев – 1,95 от "Лиги Ставок". Ничья по мнению букмекеров является самым маловероятным исходом (3,9).

"Барселона" идет к очередному титулу, лидируя в турнирной таблице чемпионата Испании с семиочковым гандикапом. Сине-гранатовые могут спокойно пару раз оступиться, и не потерять первое место. К тому же "Барса" параллельно играет в Лиге чемпионов и Кубке Испании, где все не так хорошо.

В последних пяти матчах каталонский клуб выиграл только в одном, сыграв вничью с "Лионом", "Атлетиком", "Реалом" и "Валенсией". Следом после "Севильи" команда проведет сразу два подряд класико против мадридцев (в чемпионате и Кубке Испании), поэтому Эрнесто Вальвериде может поберечь кого-то из лидеров, выпустив ближайшие резерв. Впрочем, даже он по многим характеристикам не будет уступать основным футболистам "Севильи".

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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