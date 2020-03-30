Сеск Фабрегас: «Решил вечером сходить куда-нибудь. Поужинал на балконе»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс обсудили в Twitter карантин, веденный из-за пандемии коронавируса. Ранее игроки вместе выступали за сборную Испании.

— Решил сегодня вечером сходить куда-нибудь поужинать, — написал Фабрегас. — Поужинал на балконе.

— Эй! К чёрту ужин! — ответил ему Касильяс.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.