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Серхио Рамос успешно перенес операцию на колене

16:57
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«Реал» на своем сайте опубликовал медицинский отчет о состоянии капитана команды Серхио Рамоса. 34-летний защитник успешно перенес операцию на колене.

Завтра испанец начнет восстановительные процедуры. Ранее Football Espana сообщал, что Рамосу потребуется 6-7 недель на реабилитацию.

Накануне, 5 февраля, из-за дискомфорта в колене Рамос не тренировался в общей группе. А до этого пропустил три последние игры команды.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.

Матч «Уэска» — «Реал» состоится 6 февраля. Начало — в 18.15 по московскому времени.

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