Серхио Рамос рассказал, чем ему запомнился Рейес

Защитник "Реала" Серхио Рамос - об экс-футболисте "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который ранее погиб в автокатастрофе.

- Говорить о Рейесе - это всегда говорить о счастье, - цитирует Рамоса AS. - Он заслуживает того, чтобы него помнили улыбающимся. У него был врожденный талант, он был одним из лучших. Мы будем помнить его с тем же добротой, которую он всегда проявлял в раздевалке. Мы пересекались в сборной Испании. У нас там было хорошее андалусийское ядро: Хоакин, Хуанито. Он всегда шутил. Проблемы не задевали его, он справлялся с ними со своим великолепным чувством юмора. Мы по-братски любили и уважали друг друга. Всегда тяжело прощаться с близкими людьми. Нам нужно будет много времени, чтобы смириться. У него многодетная семья, это большая потеря.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.