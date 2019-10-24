Капитан «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 миллион евро за уклонение от уплаты налогов. Налоговая служба Испании посчитала, что игрок скрыл доходы, которые получил от продажи имиджевых прав, сообщает Marca.

Ранее Рамос уже заплатил 500 тысяч евро. Теперь футболист подал апелляцию на это решения, не признав себя виновным.

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