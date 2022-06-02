Серхи Роберто согласовал однолетний контракт с «Барселоной»

Полузащитник Серхи Роберто подпишет новый контракт с «Барселоной».

Как сообщает Sport, 30-летний игрок останется в клубе еще на один год. Также испанец согласился на 50-процентное снижение зарплаты.

Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2021/22 футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за команду. Нынешний контракт полузащитника действовал до 30 июня 2022 года.