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Педри признан лучшим игроком «Барселоны» в сезоне-2021/22

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Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Лучшего игрока определяли болельщики. Он набрал 30,67 процентов голосов.

Второе место у Роналда Араухо (27,11). Третьим стал Марк тер Штеген (7,29).

В сезоне-2021/22 Педри сыграл в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2638534/pedri-fc-barcelona-mvp-for-202122

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Нидерланды

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25%

1.78

П1

17%

2.28

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15%

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1
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
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Осасуна – Мальорка
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