Педри признан лучшим игроком «Барселоны» в сезоне-2021/22

Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Лучшего игрока определяли болельщики. Он набрал 30,67 процентов голосов.

Второе место у Роналда Араухо (27,11). Третьим стал Марк тер Штеген (7,29).

В сезоне-2021/22 Педри сыграл в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.