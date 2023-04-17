«Севилья» на выезде переиграла «Валенсию»

«Севилья» в гостях переиграла «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе андалусийцев голы на счету Лоика Баде и Сусо.

В концовке встречи прямую красную карточку получил хавбек хозяев Илайш Мориба.

«Севилья» набрала 35 очков и поднялась на 12-е место в ла лиге. «Валенсия» остается в зоне вылета — 27 очков и 18-я строчка.