Суарес может остаться в «Атлетико» еще на год, если Уругвай выйдет на ЧМ-2022

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продлить контракт с мадридским клубом еще на один год, если сборная Уругвая попадет на чемпионат мира 2022 года в Катар, сообщает Marca.

По информации источника, вопрос о будущем 35-летнего уругвайца будет решаться летом.

Нападающий Сам игрок в случае, если сборная Уругвая попадет на ЧМ-2022, хотел бы остаться в «Атлетико», чтобы подойти к чемпионату мира в лучшей форме.

Мадридский клуб примет решение о продлении соглашения, исходя из игры Суареса в оставшейся части сезона.

В нынешнем сезоне Суарес забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Атлетико». Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 10 миллионов евро.