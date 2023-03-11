«Сельта» разгромила «Райо Вальекано» в матче ла лиги
«Сельта» дома крупно переиграла «Райо Вальекано» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0.
В составе «кельтов» дублем отметился Яго Аспас, а также автогол забил защитник «Райо» Пате Сисс.
«Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 25 матчей.
«Райо Вальекано» располагается на 7-й строчке с 35 баллами за 25 игр.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|
9
|Атлетик
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
13
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
14
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
15
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
16
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
17
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
18
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
19
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
Результаты / календарь
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38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|2 : 2
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|3 : 1
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|1 : 1
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
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