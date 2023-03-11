«Сельта» разгромила «Райо Вальекано» в матче ла лиги

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«Сельта» дома крупно переиграла «Райо Вальекано» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0.

В составе «кельтов» дублем отметился Яго Аспас, а также автогол забил защитник «Райо» Пате Сисс.

«Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 25 матчей.

«Райо Вальекано» располагается на 7-й строчке с 35 баллами за 25 игр.